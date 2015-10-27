Глазго, Великобритания, 28 октября, 2015, 01:43 — ИА Регнум. На чемпионате мира по спортивной гимнастике, проходящем в Глазго (Шотландия) женская сборная России заняла четвертое место в командном многоборье (171,964), сообщают «Вести».

sportgymrus.ru Сборная РФ в ЧМ по спортивной гимнастике 2016

Золотые медали турнира завоевали гимнастки из США (181,338), серебро ушло сборной Китая (176,164), бронза — представительницам Великобритании (172,380). В составе российской команды выступили Виктория Комова, Ксения Афанасьева, Мария Пасека, Седа Тутхалян, Дарья Спиридонова, Мария Харенкова и Евгения Шелгунова (запасная).

Тем не менее, российские спортсменки завоевали максимальную квоту из пяти путёвок на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро. Завершится чемпионат мира по спортивной гимнастике 1 ноября.