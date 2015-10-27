Москва, 28 октября, 2015, 00:50 — ИА Регнум. Президиум РАН 27 октября забаллотировал кандидатуру Михаила Головнина на пост директора Института экономики РАН и поддержал решение Отделения общественных наук о выдвижении трех других кандидатов на эту должность. «Отделение экономики и общественных наук изменило свою точку зрения и пересмотрело решение о том, кого рекомендовать, кого не рекомендовать на должность директора, и Президиум это решение поддержал», — сообщил ИА REGNUM директор Института океанологии им П.П. Ширшова РАН, академик Роберт Нигматулин.

Н Президиум РАН согласился с аргументами академика Глазьева Хамелеон

В числе одобренных ученым сообществом кандидатов предложенный академиком Сергеем Глазьевым профессор Александр Агеев, а также два заместителя директора Института экономики РАН Елена Ленчук и Валентина Музычук.

На предыдущем заседании Президиума РАН против ранее одобренной Президиумом кандидатуры Михаила Головнина резко высказался советник президента РАН Сергей Глазьев.

По мнению академика Глазьева, институтом не может руководить человек, который в 2006 году участвовал в разработке документа («Концепция взаимоотношений между Российской Федерацией и Украиной в межпарламентской сфере»), в котором утверждается, что втягивание Украины в НАТО и Евросоюз, никак не является препятствием для развития наших отношений. «Интеграция Украины в НАТО может рассматриваться как своеобразный эксперимент по вовлечению крупной постсоветской страны в Евроатлантические структуры, успех Украины на этом пути откроет возможности для дальнейшего сотрудничества с блоком России», — сказано в представленном Глазьевым документе.

Позицию академика Глазьева поддержали члены научного академического сообщества. Президент РАН Владимир Фортов предложил вновь рассмотреть вопрос о кандидатах на пост директора Института экономики на Отделении общественных наук и Президиуме Академии.

«Но выбирать окончательно будет-то Институт, — подчеркнул для ИА REGNUM Роберт Нигматулин. — Он сам решит, кого выбрать из этих троих. Еще, конечно, рассмотрит Совет по кадрам при Президенте РФ, он тоже может кого-то отвести». По словам академика Нигматулина, если будут отведены двое, то выборы не состоятся. «Институту нужно предложить, как минимум, две кандидатуры: это такой Закон, который принят Госдумой», — отметил он.