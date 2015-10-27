Одесса, Украина, 28 октября, 2015, 00:41 — ИА Регнум. В Одессе милиция проводит силовой захват всех четырех районных избирательных комиссий и городской избирательной комиссии, пишет местное издание «Южный курьер».

vgr.by Цирк Шапито

По данным издания, это произошло сразу после того, как мэром Одессы был официально объявлен Геннадий Труханов, набравший на выборах мэра 52,57% голосов. Его главный конкурент — советник губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Саша Боровик — отстает от него вдвое, за него проголосовали 25,7% голосов.

СМИ уточняет, что милиция изымает протоколы о голосовании, однако постановлений суда или иных документов они не предъявляли. Ранее о фальсификации выборов заявил Михаил Саакашвили, а председатель организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Алексей Гончаренко потребовал пересчитать голоса.