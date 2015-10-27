В избирательных комиссиях Одессы изымаются протоколы — СМИ
Одесса, Украина, 28 октября, 2015, 00:41 — ИА Регнум. В Одессе милиция проводит силовой захват всех четырех районных избирательных комиссий и городской избирательной комиссии, пишет местное издание «Южный курьер».
По данным издания, это произошло сразу после того, как мэром Одессы был официально объявлен Геннадий Труханов, набравший на выборах мэра 52,57% голосов. Его главный конкурент — советник губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Саша Боровик — отстает от него вдвое, за него проголосовали 25,7% голосов.
СМИ уточняет, что милиция изымает протоколы о голосовании, однако постановлений суда или иных документов они не предъявляли. Ранее о фальсификации выборов заявил Михаил Саакашвили, а председатель организации партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Алексей Гончаренко потребовал пересчитать голоса.