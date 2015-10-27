Тбилиси, 28 октября, 2015, 00:37 — ИА Регнум. В рамках празднования 170-летия Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. Грибоедова в Тбилиси 27 октября прошел круглый стол на тему «Георгий Товстоногов — воспоминания о мастере. К 100-летию со дня рождения».

krugosvet.ru Гео́ргий Алекса́ндрович Товстоно́гов — советский театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Доктор искусствоведения. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской, двух Сталинских и двух Государственных премий СССР.

Вела встречу заместитель художественного руководителя БДТ имени Г. Товстоногова Ирина Шимбаревич, а выступали с воспоминаниями о работе со знаменитым режиссером, мастером, как уважительно называют его коллеги и артисты, Сандро Мревлишвили, Олег Басилашвили, Темур Чхеидзе.

«Этот театр был его колыбелью, потому что свой первый спектакль «Дети Ванюшина» он поставил на этой сцене», — заявил во вступительном слове директор Тбилисского театра имени Грибоедова Николай Свентицкий.

Сандро Мревлишвили зачитал собравшимся письмо Георгия Товстоногова, в котором великий режиссер поздравлял молодого в тот период коллегу Мревлишвили с основанием в Тбилиси первого государственного молодежного театра и укорял за то, что он, учитель, узнал об этом событии не из уст ученика, а от других.

«Если сегодня что и нужно театру, так это Товстоногов, товстоноговское учение, потому что в масскультуре мы начали терять главное — профессионализм. И сегодня придумали модное течение — постмодернизм. Когда это делают профессионалы — прекрасно, но постмодернизм стал прибежищем для непрофессионалов», — с сожалением отметил Мревлишвили.

Тему постмодернизма и его отрицательного влияния на театр продолжил и Олег Басилашвили. По мнению актера, театр поразила страшная болезнь — засилье постмодернизма. «Постмодернизм — это яркие формы, необычное решение, но когда постмодернизмом пытаются прикрыть бездарность — это ужасно. Как с этим бороться? Запретами тут не поможешь, да и пережили мы уже то время, когда все запрещалось. Сейчас надо идти по тому пути, по которому шли Товстоногов, Ефремов, Любимов… Надо создать такой театр, который своими спектаклями покажет, что такое человек. Главное в театре — человек, а персооснова — литература», — подчеркнул Олег Басилашвили.

В рамках посвященного творчеству Георгия Товстоногова круглого стола состоялась презентация книг «Тбилиси — Санкт-Петербург и обратно. Георгий Товстоногов», «Свой среди своих. Александр Товстоногов», «Ваше Благородие, господин Артист! Павел Луспекаев» из серии «Русские в Грузии».

По окончании встречи ее участники возложили цветы к мемориальной доске на доме, где жил Георгий Товстоногов (на улице Товстоногова в Тбилиси).

Вечером в фойе театра имени Грибоедова открылась юбилейная выставка «Русский театр в Грузии — 170», а затем был представлен спектакль «Холстомер. История лошади» по мотивам повести Л. Н. Толстого. Этот спектакль является обладателем Гран-при XI Международного театрального форума «Золотой Витязь».

Праздничные мероприятия в связи с юбилеем Театра имени Грибоедова начались в Тбилиси 26 октября и продлятся до 29 октября включительно.