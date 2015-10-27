Бухарест, 28 октября, 2015, 00:36 — ИА Регнум. «Румыния не является ни транзитной страной, ни пунктом назначения для потока беженцев, направляющихся в ЕС», — заявил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита ЕС по проблеме беженцев президент Румынии Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я присутствовал на этой встрече, потому что организаторы посчитали, что было бы желательным присутствие Румынии, которая находится близко к зоне основного потока беженцев, — пояснил румынский лидер. — Лично я представил несколько подходов к проблеме. С одной стороны, усиление поддержки для Греции, с другой стороны, расширение сотрудничества с Турцией, а также взаимодействие между странами, расположенными на западно-балканском маршруте».

Йоханнис сказал, что главным вопросом было то, «как обеспечить на европейском уровне расселение беженцев, учитывая, что мы находимся в преддверии зимы». «Также обсуждение коснулось того, как сделать сотрудничество и обмен информацией между странами более тесным и еще более эффективным. И в завершение мы затронули тему, которую обсуждаем каждый раз, когда встречаемся, — как защитить внешние границы ЕС», — добавил он

Саммит глав государств и правительств Евросоюза был созван главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На него было приглашено руководство Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Германии, Греции, Венгрии, Румынии, Сербии и Словении.

Ранее власти Болгарии, Сербии и Румынии заявили, что готовы закрыть свои границы, если Германия или другие страны Евросоюза сделают то же самое, чтобы остановить потоки беженцев. По словам румынского премьера Виктора Понты, страны выполнят свои обязательства перед Брюсселем, поскольку «солидарны со всей Европой». Но ответственность распространяется не только на часть стран ЕС, сказал Понта. «Если есть страны, которые закрывают свои границы или строят заборы, то мы имеем также право защищаться своевременно», — отметил он, намекая на Венгрию.