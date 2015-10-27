Москва, 28 октября, 2015, 00:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства 28 октября примет для краткой беседы вице-канцлера Германии Зигмара Габриэля.

tvc.ru Дмитрий Песков — российский дипломат, пресс-секретарь Президента России

Также 28 октября в своей резиденции в Ново-Огарево Владимир Путин примет руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сказал Песков.

Напомним, 11 октября Габриэль заявил, что если Запад заинтересован в сотрудничестве с РФ по решению сирийского кризиса, то санкции против России нельзя надолго оставлять в силе. Он отметил, что без помощи Москвы войну в Сирии не прекратить.