Буэнос-Айрес, 28 октября, 2015, 00:19 — ИА Регнум. Международные наблюдатели уже назвали результаты выборов президента Аргентины «неожиданными». «К удивлению аналитиков, вопреки социологическим прогнозам и предсказаниями большинства средств массовой информации, кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли не получил необходимого процента голосов, чтобы пройти в первом туре. Разница между ним и кандидатом от оппозиции Маурисио Макри составляет менее двух процентов», сообщает Prensa Latina.

scmp.com Выборы в Аргентине

Кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли вырвался вперед на незначительный процент, уже когда было подсчитано почти 90 процентов голосов. Перед этим он несколько раз успел появиться перед журналистами, «с весьма удрученным видом», как отметил корреспондент Clarin в своем блоге. И, видимо, выход на первые позиции для него самого был приятной «неожиданностью».

За последние месяцы российское внешнеполитическое ведомство неоднократно заявляло, что в случае прихода к власти оппозиции ничего кардинально во взаимоотношениях Аргентины и России не изменится. Однако, уже сейчас коммерческие структуры из Крыма, намеревавшиеся начать активное сотрудничество с партнерами из Аргентины, в том числе, по поставкам мяса, сворачивают свои проекты, не успев толком начать. Прекрасно понимая, что в случае победы Маурисио Макри лояльного отношения к торговле с Крымом не будет. В бизнес-структурах из других российских регионов, работающих на аргентинском рынке, царит напряженное ожидание. Отметим, что речь не идет о тех компаниях, которые реализуют проекты в Аргентине за счет прямых или косвенных ассигнований из российского бюджета. Им, в принципе, все равно. Нет единого мнения и в российском экспертном сообществе, что будет с нашими договоренности в случае победы оппозиции во втором туре.

Второй тур также может преподнести сюрпризы, но уже то, что большинство избирателей проголосовало за оппозиционные партии является тревожным сигналом для политических сторонников киршнеризма. Не будем забывать и то, что в основе нынешнего активного этапа российско-аргентинского диалога лежат, в первую очередь, личные договоренности президентов двух стран. С командой Маурисио Макри не работали ни российские политики, ни эксперты, ни журналисты. И в случае его прихода к власти придется начинать по целому ряду вопросов договариваться заново.