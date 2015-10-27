Минск, 28 октября, 2015, 00:02 — ИА Регнум. «В прошлом году Белоруссия обращалась в некоторые представительства крупных авиакомпаний, которые находятся в Европе, с предложением рассмотреть, изучить вопрос о возможности полетов в Минск, или из Белоруссии — никто не изъявил желания», — заявил 27 октября генеральный директор белорусской госкомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.

116kzn.ru Прыжок с парашютом

«В Белоруссии, на наших направлениях, где может быть лоукост — это «Минск — Москва». На этом направлении действительно много пассажиров. Но это и все», — заявил Гусаров изданию Sputnik, комментируя предложения Нацагентства по туризму привлекать иностранные авиакомпании летать в белорусские региональные аэропорты.

Гусаров сказал также: «Ведь никто им не запрещает работать на нашем рынке. Дело в том, что никто не просится». Он также отметил необоснованность желаний и.о. директора Национального агентства по туризму Минспорта и туризма постсоветской республики Григория Померанцева, который заявил 27 октября в Палате представителей Нацсобрания: «Возможно, имеет смысл обратить внимание на возможность получения иностранными авиакомпаниями определенных возможностей выхода на рынок Белоруссии — в частности, в региональные аэропорты, где нет постоянно действующего базового перевозчика, и жители которых вынуждены либо ехать в Минск, где ценник более высокий, либо направляться за границу для вылета из соседних государств».

Гендиректор «Белавиа» отметил: «Ну подумайте сами — чтобы кто-то в Гродно или из Гродно прилетал — нужно, чтобы эти самолеты заполнялись. Пока ситуация не та».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский госмонополист «Белавиа» поддерживает высокие цены на свои услуги, что вынуждает граждан Белоруссии отдавать предпочтение перевозчикам России, Украины и стран Евросоюза. Например, перелёт в одном и том же направлении на борту российской авиакомпании S7 может быть в 1,5−2 раза дешевле, чем у «Белавиа». Аналогично обстоит дело с тарифами БЖД и РЖД.