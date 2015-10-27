Ташкент, 27 октября, 2015, 23:32 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2015 году до 7% против 7,6%, которые банк прогнозировал ранее, сообщил ИА REGNUM сотрудник представительства ВБ в Ташкенте. По его словам, сальдо внешнего текущего счета в 2015 году составит 0,2% от ВВП против 1,3% годом ранее, а в 2016 году и 2017 году данный показатель составит 0,3% и 0,4% соответственно. «Банк прогнозирует рост экономики Узбекистана в 2016 году на уровне 7,5% (ранее ВБ прогнозировал 7,8%), а в 2017 году — 7,7% (прежний прогноз 8%)», отметил собеседник агентства.

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Как считают эксперты ВБ, причинами снижения роста ВВП республики являются низкие мировые цены на хлопок и золото, слабые экономические показатели на основных экспортных рынках, главным образом, в России, а также сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов, работающих за пределами Узбекистана.

ИА REGNUM сообщало ранее, что МВФ спрогнозировал рост экономики Узбекистана по итогам 2015 года на уровне 6,8% против 8%, заявленных узбекскими властями.