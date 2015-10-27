Мадрид, 27 октября, 2015, 22:50 — ИА Регнум. Глобальное потепление способствует оттаиванию Арктики и дает доступ к ресурсам, ранее скрытым подо льдом. Это и возможное открытие судоходного маршрута разбудило амбиции некоторых стран, имеющих отношение к региону.

vk51.ru «Арктика». Первый ледокол достигший Северного полюса

Россия Путина в начинающейся борьбе за доминирование в Арктике имеет преимущество, что не дает покоя Соединенным Штатам и обещает регулярные трения между двумя державами.

21 миллион квадратных километров площади (Северного — прим. ИА REGNUM ) Полярного круга составляют 6% общей поверхности земной суши. Что примерно в 40 раз больше Испании. До недавнего времени этот неприветливый край не представлял ни для кого особого интереса в политическом плане. Но теперь все изменилось. Благодаря изменению в погоде.

Глобальное потепление, с фактом наличия которого согласны почти все ученые мира, заставляет таять снежные шапки и открывать тем самым доступ к несметным ресурсам, которые в течение многих веков были скрыты от человека под толщей льда. По оценкам Геологического Департамента США, Арктика хранит около 90 миллиардов баррелей нефти, 40 миллиардов баррелей природного газа. На такой лакомый кусок главные фигуры региона уже точат свои когти. В особенности это характерно для путинской России, первой включившейся в гонку, которая в ближайшие несколько десятилетий будет определять отношения между многими странами, и сопровождаться регулярными трениями между ними.

Кроме природных ресурсов край представляет и огромный транспортно-коммерческий интерес: еще в 2009 году германская компания Beluga Shipping прошла так называемым Северо-Восточным маршрутом (имеется в виду Северный морской путь — прим. ИА REGNUM ), имея пунктом назначения Китай. Многие эксперты считают, что этот путь, самый короткий из Европы в Китай, на фоне экономического бума в Азии может принести серьезные доходы его владельцам и убытки держателям Суэцкого и Панамского каналов — этих Эльдорадо ХХ века.

Русские и американцы являются главными, но не единственными действующими лицами в Заполярье. Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада, Исландия, и Дания (благодаря Гренландии), готовы предъявить свои претензии на часть здешней территории, желая обеспечить себя кусочком пирога от экономической эксплуатации региона. Однако права каждой из этих стран, основанные на географической близости к Арктике, далеко не ясны. В соответствии с Международной Конвенцией морского права ООН, подписанной в 1982 году, каждому из государств принадлежат природные ресурсы, находящиеся в пределах 200-мильной зоны океана, считая это расстояние от береговой их территории. И на расстоянии 350 миль от берега, если они смогут доказать, что дно океана в этом месте является продолжением их континентального шельфа. Ради этих доказательств датские власти проводили подводную разведку, в которую они вложили десятки миллиардов евро. Такие затраты косвенно подтверждают огромный экономический потенциал Арктики.

История переговоров и регулярных обсуждений вопросов, связанных с территорией Арктики, началась в 1996 году, когда был создан Арктический Совет. С 2006 года в нем в качестве постоянного наблюдателя работает и Испания. С недавних времен страны-участницы Арктического Совета перестали находить консенсус, гармония отношений пропала. Канада и США никак не могут договориться о границе Аляски. Точно так же отсутствует согласие между Норвегией и Россией в вопросе о Беринговом море (так в тексте, на самом деле, по-видимому речь идет все-таки о Баренцевом море — прим. ИА REGNUM ), а Канады и Дании — относительно принадлежности пустынного острова Ганса. Канадцы и датчане готовы также обсудить с русскими вопрос, кому принадлежит подводный хребет Ломоносова. В список дискутирующих государств должны быть добавлены эскимосы, 420.000 персон, сгруппированных в пятьдесят племен, тоже имеют права на землю, которую населяют.

Путин и свершившиеся факты

В контексте этих международных правовых споров президент России Владимир Путин решил сделать ставку на то, чтобы ставить остальных перед свершившимися фактами. Национализм, лежащий в основе внешней политики Москвы и объяснения пост-фактум причин вмешательств (таких, как состоявшиеся в Крым или Сирию), пришли и в Арктику. Эта гонка началась в 2007 году, когда Артур Чилингаров, полярный исследователь и заместитель председателя Государственной Думы, установил на дне Северного Ледовитого океана в районе полюса капсулу с российским флагом. С тех пор Москва постоянно принимает меры, направленные на обеспечение контроля над зоной, в годы холодной войны бывшей театром активности советских вооруженных сил. Тогда же доктрина безопасности Кремля определила эту зону одним из приоритетов политики. Для экономики, основанной на экспорте энергоносителей, какой выступает российская, держать руку на пульсе Арктики является жизненно важным, по признанию Дмитрия Рогозина, человека Путина в оборонной промышленности. Однако не только стратегические причины управляют Кремлем, но и сентиментальные. Рогозин пришел сюда, чтобы превратить Арктику в российскую Мекку.

И, чтобы защитить эту Мекку, Путин не колеблясь, активизировал свою мощную военную машину. Россия развернула в районе атомные ледоколы, которые стремятся сопровождать все иностранные суда и контролировать их под предлогом предотвращения ущерба окружающей среде. Он строит порты в стратегических точках Кольского полуострова. Он решил усилить свой Северный флот новыми кораблями в ближайшие годы (флагманом здесь будет атомный ракетный крейсер Петр Великий). Он реабилитирует авиабазы советских времен и строит различные военные объекты на арктических островах.

Импульс, запущенный русскими, подталкивает конкурентов к действию, особенно задевает это Соединенные Штаты. В Вашингтоне решительные шаги Путина вызывают недоумение. Белый дом в 2013 обнародовал свою национальную стратегию для Арктического региона. Президент Обама побывал в сентябре этого года на Аляске с ясными намерениями напомнить всем о присутствии звездно-полосатого флага в Арктическом регионе. Однако американские военные при этом публично пожаловались, что «даже не играют в той же лиге, где играет Россия, а не то, что побеждают в ней». Решение удвоить число развернутых там ракет-перехватчиков является одним из последних шагов Пентагона, принятых Вашингтоном для восстановления баланса. Такие мало склонные к милитаризму страны, как Норвегия и Дания тоже демонстрируют стремление «засветить» наличие у них войск в этой области, и боеспособность этих подразделений.