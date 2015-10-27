Дамаск, 27 октября, 2015, 20:41 — ИА Регнум. Сирийский бригадный генерал Али Майхуб заявил, что согласно разведданным Вооруженных сил Сирии, Турция вывозит из САР боевиков террористической группировки «Исламское государство» на самолетах в Йемен, где их не смогут достать Воздушно-космические силы России. Об этом Майхуб сообщил журналистам сегодня, 27 октября.

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Официальный представитель ВС Сирии сообщил, четыре транспортных самолета забрали более 500 боевиков «Исламского государства», отступивших из Сирии в Турцию и доставили их в город Аден (Йемен). Два самолета принадлежат турецким авиалиниям, один — катарским авиалиниям и еще один самолет принадлежит авиакомпании ОАЭ. На борту этих самолетов находились более 500 боевиков ИГ. Их вывезли из Сирии, спасая от российских бомбардировок.

По данным ВС Сирии, в аэропорту Адена боевиков встретили офицеры саудовской коалиции, которые вывезли террористов из Адена тремя группами. Первая направилась в город Эль-Баб провинции Мандеб, вторая — в Маариб, третья — в саудовские провинции Джазан и Асир. Террористы ИГ должны будут принять участие в боевых действиях против хуситов в Йемене, так как войска саудовской коалиции понесли существенные потери в боях со сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцев-хуситов. «По имеющейся информации, в скором времени операции по вывозу террористов ИГ из Сирии будут продолжены», — добавил Майхуб.