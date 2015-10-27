Вашингтон, 27 октября, 2015, 19:56 — ИА Регнум. Министр обороны США Эштон Картер во время выступления в сенатском комитете по делам вооруженных сил сообщил, что операция военных кораблей ВМС США действительно проводилась в южно-Китайском море и «будут проводиться в ближайшие недели и месяцы». Подробностей военной операции он не раскрыл. Выступление Картера в сенатском комитете по делам вооруженных сил состоялось сегодня, 27 октября.

axgig.com Скульптура. Железные крокодилы

Картер подчеркнул, что США приняли решение существенно изменить стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Военной присутствие США в этом регионе будет наращиваться. При этом глава Пентагона подчеркнул, что «мы будем летать, плавать и действовать в рамках международного законодательства». И это касается не только Южно-Китайского моря, но и других регионов мира.

Напомним, ранее сегодня власти КНР сообщили, что американский миноносец Lassen без какого-либо разрешения Пекина вошел в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов Наньша, которые Китай считает своими. МИД КНР заявил, что китайская сторона «отследила, преследовала и сделала предупреждение» американскому военному кораблю. В китайском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест США, заявив, что их действия нарушают суверенитет Китая и ставят под угрозу его безопасность.