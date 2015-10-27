Киев, 27 октября, 2015, 19:34 — ИА Регнум. Британская компания Shell окончательно вышла из проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и бывшей Донецкой областях Украины.

vtor-met.com Демонтаж

Об этом заявил на брифинге в Киеве 27 октября министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Shell вышел из этого проекта… Еще полгода назад сообщил, что ему эти работы неинтересны. Там была долгая процедура выхода из соглашения из-за форс-мажора», — сказал Демчишин.

На данный момент Киев ищет нового инвестора в проект по добыче сланцевого газа, а если до конца года желающие не найдутся, то придется ликвидировать ООО «Надра Юзовская» (после выхода Shell в проекте остается два участника — государство и «Надра Юзовская»)

«Этот конкурс будет короткий… Если до конца года новый инвестор не будет привлечен, то «Надра Юзовская» будет ликвидирована», — сказал министр.

Напомним, ранее президент и премьер-министр Украины неоднократно заявляли, что Украина «открыта и интересна» для иностранных инвесторов, в том числе — в энергетике.

В январе 2013 года, при президенте Януковиче, Украина подписала с Shell соглашение о разделе продукции сроком на 50 лет. Тогда заявлялось о самых смелых планах — например, Киев в результате этого проекта намеревался стать серьезным экспортером газа.