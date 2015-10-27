Бразилиа, 27 октября, 2015, 19:10 — ИА Регнум. Делегация Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во главе с Исполнительным вице-президентом РСПП Виктором Череповым обсудили с Министерством сельского хозяйства Бразилии перспективы увеличения товарооборота между Россией и Бразилией. В переговорах с российской стороны также принял участие генеральный директор ОАО «ФосАгро», член правления РСПП, заместитель Председателя Делового совета Россия-Бразилия Андрей Гурьев.

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По словам Виктора Черепова, «основными вопросами, стоявшими на повестке дня встречи, стали потенциал расширения товарооборота между Россией и Бразилией, а также необходимость повышения эффективности делового сотрудничества между нашими странами, в частности, в аграрной сфере».

Секретарь по международным отношениям Министерства сельского хозяйства Бразилии Татьяна Палермо отметила, что «Бразилия рассматривает Россию не только как одного из основных партнеров по товарообороту в сфере сельхозпродукции и минеральных удобрений, но и как одного из потенциальных инвесторов в инфраструктуру, а также ожидает участия российских банков и бизнес структур в финансировании бразильских производителей сельхозпродукции».

Инициатором данной встречи стал Андрей Гурьев, так как возглавляемая им компания «ФосАгро» является одним из крупнейших участников товарооборота между Россией и Бразилией, в импорте которой 60% приходится на минеральные удобрения из РФ.

«У российско-бразильского сотрудничества есть огромный потенциал. Совместные проекты могут принести неоценимую пользу экономикам двух стран, ведь они эффективно взаимодополняют друг друга: Бразилия поставляет нужную нашей стране сельскохозяйственную продукцию, а мы, в свою очередь, отгружаем туда экологически чистые минеральные удобрения для ее выращивания», — подчеркивает Андрей Гурьев.

Наряду с рынком России и стран СНГ, бразильский рынок является одним из приоритетных для отечественных производителей минеральных удобрений. Несмотря на некоторое снижение объемов потребления на этом рынке в текущем году, вызванной значительной девальвацией реала, российские производители удобрений намерены наращивать на нем свое присутствие.

Бразилия, которая является страной-лидером по ввозу российских удобрений, за прошедший год импортировала более 6 млн. тонн продукции РФ. Россия, в свою очередь, стала в прошлом году самым крупным поставщиком удобрений марки MAP, опередив даже Марокко — одного из ведущих экспортеров MAP/DAP в мире. Группа «ФосАгро» за последние 5 лет увеличила поставки удобрений на этот рынок в 2,5 раза — до 1,2 млн. тонн в прошлом году.