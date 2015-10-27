Самара, 27 октября, 2015, 17:16 — ИА Регнум. Сегодня, 27 декабря, на заседании Самарской губернской думы был рассмотрен и принят законопроект, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера на 2016 год, рассчитанный не от новой потребительской корзины (вступающей в силу с 2016 года), а от действующей с 2011 по 2015 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня (фрагмент). 1804

Об этом проинформировал в своем блоге депутат регионального парламента Михаил Матвеев. «Утверждена новая потребительская корзина, вступает она в силу с 1 января 2016 года сроком на пять лет, — прокомментировал парламентарий. — Новая потребкорзина существенно больше по нормативам по ряду продуктов прежней, выросли нормативы потребления мяса, рыбы, фруктов, молочных продуктов. В итоге потребительская корзина стала «дороже». А от неё считается прожиточный минимум, который является основой затем для МРОТа, расчета субсидий и т.д.

«Для того чтобы сэкономить, правительство области (Н. И. Меркушкин) внесло на сегодняшнее заседание законопроект, устанавливающий прожиточный минимум (пенсионера) на 2016 год, рассчитав его не от новой потребительской корзины (вступающей в силу с 2016 года), а от ныне действующей, более скромной, применив определенные коэффициенты инфляции. В итоге прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 7554 рублей. А так он бы вырос существенно больше (по некоторым данным, до 9812 руб). Сэкономили. Законопроект был принят голосами «Единой России».

Напомним, потребительская корзина — необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.

«Действующая на сегодняшний день потребительская корзина установлена законом Самарской области еще в начале 2011 года, — сообщил 22 сентября 2015 года на заседании облправительства вице-губернатор Александр Нефёдов. — Его действие заканчивается в декабре текущего года. За пять лет произошли определенные изменения в фактическом потреблении продуктов питания. Они должны найти отражение в предлагаемой новой потребительской корзине».

По его словам, новая потребительская корзина разрабатывалась на основе методических рекомендаций, учитывающих природно-климатические условия, местные особенности потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также с учетом изменений, произошедших в последние годы в потреблении продуктов питания. Так, потребление населением мясо-молочных продуктов, яиц, овощей и фруктов выросло, а хлеба, картофеля и жиров, наоборот, снизилось. Новая потребительская корзина приближена к нормам здорового питания, увеличена ее пищевая и биологическая ценность.

Изменения объемов потребления продуктов питания произошли по всем социально-демографическим группам населения. Например, для трудоспособного населения уменьшен объем потребления хлебных продуктов на 2,1 кг в год и увеличен объем потребления мясопродуктов на 11,5 кг в год. Новая потребительская корзина устанавливается на 5 лет со сроком действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года.

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