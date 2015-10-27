Москва, 27 октября, 2015, 17:12 — ИА Регнум. План обновлённой Турции, провозглашённый Реджепом Тайипом Эрдоганом, не будет реализован, и поэтому на подмогу турецким властям идёт война. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 октября в Москве в ходе круглого стола на тему «Возможность создания новых военно-политических альянсов на Ближнем Востоке после включения России в войну в Сирии» заявил член Национального конгресса Курдистана Фархат Патиев.

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«Конечно, турецкое правительство изучает регион и видит, что голоса курдов скапливаются вокруг Демократической партии народов. Приток людей продолжается, и это сильно беспокоит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Его план «новой Турции к 2023 году» не будет реализован, поэтому в помощь идёт война», — сказал Патиев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что мир понимает главную угрозу: «Это «Исламское государство», хотя Эрдоган и его сторонники заняты борьбой с выдуманными врагами — курдами. Мы понимаем, что если позиция курдов будет расти в Турции, то внешняя политика Турции будет меняться под воздействием Демократической партии народов».

Патиев подчеркнул, что в обозримом будущем курды будут и отстаивать свою позицию, и менять Турцию изнутри: «Агрессивная позиция Турции никому не идёт на пользу, и ситуация в Турции очень сложная: коалиция настаивает на борьбе против ИГ, но власти Турции этого не делают».

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление курдов о создании новой курдской провинции на севере Сирии. «Ситуация в сирийском городе Телль-Абъяд, в котором курдская партия «Демократический союз» объявила о новом образовании с основами самоуправления, представляет угрозу для Турции», — сказал Эрдоган. По его словам, «все должны осознавать, что Анкара отреагирует так, как это необходимо».