Барнаул, 27 октября, 2015, 17:10 — ИА Регнум. В черный список Россельхознадзора попала продукция двух алтайских сырзаводов, названная фальшивой. Журналисты ГТРК «Алтай» провели свой эксперимент и попробовали ответить на вопрос, как покупателю распознать фальшивку в красивой упаковке.

Алтайские производители добавляют в молочные продукты пальмовое масло

«Молочные продукты мы едим практически ежедневно. Но, приходя в магазин, даже не догадываемся, какой обман скрывается за красивой упаковкой», — напоминают корреспонденты ГТРК «Алтай».

«В текущем году у нас было выявлено 17 фактов фальсификации сливочного масла. Это было завозное масло из Новосибирска, Новосибирской области, Перми, Кемеровской области и Новгородской. Данная продукция реализовывалась в торговой сети «Мария-Ра» и магазине «Светофор», — пояснила и.о. начальника отдела надзора за гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Бархатова.

Примечательно, но подделку под видом сливочного масла заподозрили сами алтайские покупатели, обратившись в Роспотребнадзор, — отмечает ГТРК «Алтай».

При контролирующем ведомстве подчеркнули: местных производителей в этом году на фальшивой продукции не ловили.

«Так, может, алтайские молочники честно кормят нас только натуральным? Мы провели собственный эксперимент: в разных магазинах Барнаула закупили несколько образцов сливочного масла», — заявили корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Если в другой молочной продукции допускается использование заменителей молочного жира, может до 50% замена молочного жира — это так называемые молокосодержащие продукты. А масло — единственный продукт, куда вообще не добавляется растительный жир», — пояснила эксперт по молоку и молочной продукции ООО «Алтайсертифика» Татьяна Семенова.

Корреспонденты ГТРК меж тем поясняют: «Образцы везем в государственную аккредитованную лабораторию. Для чистоты эксперимента лаборанты не знают, чью продукцию им предстоит проверить «на честность». Через 3 дня результаты готовы: в половине (!) образцов содержатся жиры немолочного происхождения».

По мнению корреспондентов ГТРК «Алтай», за формулировкой «жиры немолочного происхождения» скрываются заменители молочного жира, из которых на пике моды у производителей пальмовое масло.

«К одному из производителей — вопросов нет, он честно указал на упаковке: «спред», с заменителем молочного жира. Другой экземпляр потряс даже бывалых экспертов: под видом сливочного крестьянского масла от барнаульского производителя, якобы сделанного по ГОСТу, скрывалось… нечто. Некоторые показатели в нем — более чем в 8 раз превысили норму. Примечательно, но продается такое «масло» в торговой сети и на алтайских рынках. По адресу производства… самого производства не находим. Полуподпольный «пальмовый» бизнес не удивляет алтайский Роспотребнадзор», — информируют корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Они берут у производителей монолит масла и фасуют его в маленькую потребительскую упаковку. В процессе фасовки они подмешивают растительные масла, и уже получается не масло, а спред. Такие предприятия появляются периодически. Иногда одно мы закрываем, ООО, оно меняет вывеску, называется ИП или другим ООО, переезжает на другое место и продолжает заниматься», — делится информацией и.о. начальника отдела надзора за гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Бархатова.

Корреспонденты ГТРК «Алтай» напоминают:

«В последнее время вокруг пальмового масла идут горячие споры. В советское время о нем знать не знали. Сегодня в Россию ежегодно ввозят свыше 700 тысяч тонн этого «добра». Пальмовое масло официально разрешено в пищевой промышленности, на него даже есть отдельный ГОСТ. Добавил производитель такой заменитель молочного жира — получил больше продукции за меньшие деньги. Правда, свой товар с использованием растительного жира он обязан назвать сырным, сметанным или молокосодержащим продуктом. Но проблема в том, пищевое ли пальмовое масло используют российские производители или то, из которого делают шампуни и лакокраску?» — задаются вопросом корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Если используется, то в очень редких случаях — качественное пальмовое масло. Потому что натуральное пальмовое масло для пищи по своей ценовой категории будет чуть дешевле, чем сливочное, но все-таки не настолько удешевляет конечный продукт. Техническое отгружается в цистерны для перевозки нефтепродуктов. Подобное всегда растворяется в подобном, нефтехимия, нефтемасла начинают постепенно соединяться с этой жировой фазой. Вот это нас и беспокоит», — делится информацией к.т.н., доцент кафедры технологий продуктов питания АлтГТУ Зоя Ходырева.

Корреспонденты ГТРК «Алтай» напоминают: вопросы о пальмовом масле крайне не нравятся крупным алтайским предприятиям.

«Нас уверяют: заменитель молочного жира берут у проверенной фирмы — поставщика Московского Кремля. Честно маркируют продукцию. И по математическим выкладкам местного технолога выходит: пальмовое масло для потребителя безопасно. А вот в Сибирском НИИ сыроделия изобрели прибор «Термоскан» и собственную методику. И обнаружили: пальмовое масло полностью растворяется при температуре выше 55 градусов Цельсия. А теперь представьте: в нашем организме 36,6. И мы не жители тропических стран, из которых идут поставки пальмового масла», — приводят важный довод алтайские журналисты.

«Они способны расщепить такие тяжелые жирные кислоты. Для нас они являются очень тяжелыми. Мы живем в Северном полушарии. Если пальмовое масло растворяется полностью при 55 градусах, то в ЖКТ оно не полностью у нас всасывается, перерабатывается. И куда затем оно выходит — остается только догадываться», — отмечает доцент кафедры «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» Зоя Ходырева.

Корреспонденты ГТРК «Алтай» меж тем провели эксперимент: «Мы «забыли» выключить камеру и предложили на вкус отличить продукт, в котором молочный жир почти наполовину «разбавлен» заменителем. То, что участники в один голос назвали сметаной, на деле оказалось сметанным продуктом с пальмовым маслом».

В институте пищевой промышленности АлтГТУ специально учат будущих технологов распознавать пальмовое масло — по вкусу и цвету.

Зоя Ходырева напомнила, что пальмовое масло не имеет запаха, оно смешивается с тем ингредиентом, который мы вносим.

О том, как проверить натуральное сливочное масло, дают совет эксперты, к которым обратились алтайские журналисты: «Просто заморозьте масло и попробуйте порезать. Если продукт резаться будет плохо, крошиться — значит, масло натуральное. Если же масло будет резаться очень легко, как пластилин, значит, в нем много заменителя молочного жира, в частности, пальмового масла».

От некоторых производителей корреспонденты ГТРК «Алтай» услышали оригинальную версию: мол, не они, а молокоприемные пункты «улучшают» сырье пальмовым маслом, прежде чем привезти на предприятия.

«Хозяйства крупные, которые на сегодня поставляют молоко, основные поставщики — нет, у них этого не может быть. Антибиотики находили в молоке, да», — соглашается заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктор Некрасов.

Он пояснил, что антибиотики в молоко попадают от больных животных. На одном из алтайских предприятий вложили огромные деньги в современную лабораторию: на входном контроле «ловят» в сырье и антибиотики, и перекись водорода. Объясняют: последнюю поставщики добавляют, чтобы продлить срок годности молока. К счастью, не все и не часто, — комментируют алтайские журналисты.

Они также сообщают: сегодня порядочные алтайские производители тоже бьют тревогу. Дело в том, что конкурировать с фальшивками из заменителей молочного жира — все труднее. Не добавляет оптимизма позиция торговых сетей.

«Любая торговая сеть хочет, чтобы продукция любого производителя продавалась на ее полках максимально дешево. Максимально дешево — это не всегда качественно. Мы не хотим производить плохой продукт, они не хотят покупать качественную, но дорогую продукцию» — пояснил руководитель отдела сбыта готовой продукции молочного предприятия Валерий Горбатенко.

Между тем борьбу с недобросовестными производителями развернули в соседней Новосибирской области.

«На неделе местные законодатели объявили: намерены обратиться на федеральный уровень с просьбой запретить или хотя бы ограничить ввоз пальмового масла в российские регионы. Спикер заксобрания Андрей Шимкив в выражениях не стеснялся, назвав данный растительный жир «продуктом для смазки ракетных шахт». Новосибирский Роспотребнадзор активно проверяет молочные прилавки магазинов. Борьбу с «пальмой» поддерживают и врачи, уверяя — оно на 30% повышает риск инфарктов», — информируют корреспонденты ГТРК «Алтай».

По мнению алтайских журналистов, проблема сводится к честности производителей: положили в продукт заменитель молочного жира — напишите на упаковке. И пусть покупатель выбирает между ценой и качеством. Но не пишут ведь. В большинстве своем — не пишут.