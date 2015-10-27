Москва, 27 октября, 2015, 17:06 — ИА Регнум. На Мясницкой улице в Москве завершилась реставрация первого этажа «Чайного магазина Перлова». Обновленный фасад здания москвичам представили 27 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Чайный домик» на Мясницкой.

Здание, построенное в конце XIX в. в духе эклектики, является объектом культурного наследия федерального значения. «Чайный дом» — жилой дом и чайный магазин был построен в 1890—1893 гг. архитектором Клейном для основателя чайной компании «Перлов и сыновья» Сергея Перлова», — заявили в Мосгорнаследии.

В 1896 г. фасад здания и интерьеры магазина на первом этаже переоформлены в «китайском» стиле. Работы по сохранению фасадов «Чайного магазина» на уровне первого этажа были проведены летом 2015 г. в рамках реализации программы «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица». В итоге был отреставрирован фасад, декоративные элементы, оконные и дверные проёмы.