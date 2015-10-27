Санкт-Петербург, 27 октября, 2015, 16:26 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение прекратить деятельность группы MDK в социальной сети «ВКонтакте» по требованию городской прокуратуры, которая заявила о размещении на сайте оскорбительных материалов. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила пресс-служба Смольнинского районного суда Петербурга.

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Суд постановил запретить доступ к информации в сообществе MDK в социальной сети «ВКонтакте», сказано в решении суда.

Напомним, прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием запретить доступ к информации, которая содержится в сообществе MDK в соцсети «ВКонтакте». Очередная проверка скандального сообщества MDK выявила размещенные в сообществе материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.

Сообщество MDK не раз привлекало внимание правоохранительных органов, размещая оскорбительный контент. Летом этого года администрация паблика разместила фотографию покойной певицы Жанны Фриске и подписала её перефразированной цитатой из её песни: автор картинки изменил строчку «Я ни разу не была в «Малинках», использовав слово «могилка».

MDK является сообществом в соцсети «ВКонтакте» с аудиторией около 7 млн человек, количество ежемесячных посещений достигает 12 млн пользователей. Сообщество освещает события различной направленности, используя черный юмор.