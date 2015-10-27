Москва, 27 октября, 2015, 16:13 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России, а именно 73%, не делает селфи и лишь 6% практикуют этот вид съёмки раз в неделю и чаще, сообщает «Левада-центр».

Даньян-Бувре, Паскаль. Свадебная фотография

Уточняется, что 12% жителей РФ снимают себя на мобильный телефон реже одного раза в месяц. 9% фотографируются способом селфи несколько раз в течение месяца. Наиболее популярно селфи среди людей 18−24 лет.

В опросе участвовало 1600 человек из 134 населённых пунктов России. Исследование охватило 46 регионов РФ.

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