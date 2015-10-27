Алтайский край, 27 октября, 2015, 16:11 — ИА Регнум. Крайне скромно прошла сегодня, 27 октября, сессия Романовского районного Совета депутатов, обещавшая быть скандальной. Обсудив текущие вопросы, никто не стал слагать с себя полномочия. Между тем еще неделю назад народные избранники заявили публично, что слагают с себя полномочия в случае закрытия дома-интерната для престарелых в Гуселетово. Об этом редактору ИА REGNUM Светлане Шаповаловой сообщил один из участников районной сессии — депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Несин (КПРФ).

Дом престарелых в Гуселетово

Напомним, ранее редакция ИА REGNUM информировала о том, что решение о ликвидации «в целях оптимизации» Алтайского краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Романовский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» подписал глава администрации Алтайского края Александр Карлин 1 октября, в аккурат на Международный день пожилых людей.

Позднее Главное управление соцзащиты известило, что 23 постояльца интерната выразили желание проживать в филиале стационарного отделения для престарелых и инвалидов № 2 Комплексного центра социального обслуживания населения Благовещенского района, один человек решил вернуться в семью — к детям и внукам. Еще один ветеран выбрал своим будущим местом жительства Волчихинский дом-интернат.

В этой истории не обошлось без «сигнала наверх»: именно депутаты Романовского Совета написали обращение «Президенту РФ Путину В. В», заявив о своем намерении сложить с себя полномочия в случае закрытия Романовского дома-интерната.

«Жильцы, проживающие в доме-интернате — от 73 до 92 лет, очень тяжело перенесли это известие. Что скажется на их здоровье и продолжительности жизни, а также ликвидация данного учреждения выльется социальным всплеском среди обслуживающего персонала, который остается без работы и средств к существованию», — заявили депутаты.

Но не прошло и недели, как постояльцев интерната перевезли на новое место жительства.

«Вероятно, подписантам не хватило «общественного резонанса» — внимания к их демаршу. Иначе не объяснишь, почему сегодняшняя сессия стала «дежурным событием», на которое соизволили прийти всего 13 депутатов», — отмечает редактор Светлана Шаповалова, ранее посетившая стариков в закрывающемся доме-интернате.

«По началу мои подопечные очень переживали по поводу переезда. Но их переселили в более благоустроенное помещение, учли (по возможности) пожелания по поводу этажа и персоналий расселения. Сейчас уже обживаются, говорят, что нравится», — поделился информацией директор ликвидируемого в Гуселетово дома-интерната для престарелых Евгений Кондаков.