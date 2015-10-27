Москва, 27 октября, 2015, 15:59 — ИА Регнум. Вечером 3 ноября в рамках городской акции «Ночь искусств» Третьяковская галерея будет работать на бесплатный вход, заявила на пресс-конференции 27 октября директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Верещагин Василий Васильевич. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Третьяковская галерея

«Конечно, главная экспозиция в Лаврушенском переулке и в Инженерном корпусе, там будет бесплатный вход с 18:00 до 23:00, а работаем мы до полуночи», — сообщила Трегулова.

Также для посещения будет открыто здание Третьяковской галереи на Крымском валу и музей-мастерская Анны Голубкиной. Кроме того, можно будет посетить выставку Валентина Серова, однако вход на на нее останется платным, сообщила Трегулова.

В свою очередь, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский напомнил, что в столице с 26 сентября по 15 ноября в 27 городских музеях проходит акция «Всей семьей в музей!». По его словам, с начала акции культурные учреждения столицы посетили более 50 тысячи москвичей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве пройдет третья ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств», в рамках которой запланировано 550 мероприятий.