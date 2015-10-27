Калуга, 27 октября, 2015, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, освобожден от должности заместитель городского головы Калуги, начальник Управления строительства и земельных отношений городской управы Дмитрий Денисов. Трудовые отношения с ним были прекращены на основании личного заявления. Денисов занимал пост главы городского Управления строительства четыре с половиной года.

kaluga-poisk.ru Бывший начальник Управления строительства и земельных отношений городской управы Калуги Дмитрий Денисов

Исполняющей обязанности начальника Управления строительства и земельных отношений назначена Юлия Ковтун, работавшая заместителем Дмитрия Денисова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским региональным Управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ в отношении заместителя городского головы Калуги, начальника Управления строительства и земельных отношений Дмитрия Денисова. Чиновнику инкриминируют незаконную выдачу в интересах корпорации ООО «Русская недвижимость» разрешения на эксплуатацию нового общежития Калужского государственного университета, которое фактически построено только на 50%. Недостроенное здание корпорация «Русская недвижимость» планировала затем продать министерству образования РФ за 1,5 млрд рублей.

Между тем в ряде калужских СМИ появилась пока неподтвержденная информация о том, что прокуратура области отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Денисова.