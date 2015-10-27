Калуга, 27 октября, 2015, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, на заседании комитетов калужского городского парламента под председательством Константина Сотскова депутаты рассмотрели поправки в бюджет областного центра на 2015 год.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, с учётом роста объёма расходов городского бюджета, его дефицит увеличивается на 120 млн рублей. Дефицит будет сбалансирован за счёт привлечения бюджетных кредитов из областного и федерального бюджетов. Доходная часть увеличивается на 114,3 млн рублей за счёт поступления субсидий из бюджета Калужской области. Из этой суммы 101,9 млн рублей будет направлено на приобретение здания в микрорайоне Правобережье для размещения там детского сада, а также на ремонт детских садов № 49, 82 и 90.

Кроме того, производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

12,3 млн рублей выделяется на предоставление мер социальной поддержки и выплату компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации. 15 миллионов рублей будет направлено Управлению калужского троллейбуса на возмещение недополученных доходов за перевозку льготников. 2 миллиона — на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. 102,5 млн рублей будет внесено в уставной фонд МУП «Калугатеплосеть».

234 тысячи рублей выделяется на проведение ремонтных работ по восстановлению аварийного асфальтового покрытия на территории детского сада № 67. 250 тысяч рублей будет направлено на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. 29,2 млн рублей выделяется на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

Председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская подняла вопрос о размере муниципального долга и планируемом дефиците бюджета.

Как пояснили специалисты управления финансов, на 1 января 2016 года общий объём обязательств муниципалитета составит 4,2 млрд рублей, дефицит бюджета может составить 47%. Покрывать его планируется за счёт привлечения бюджетных кредитов и субсидий из областного и федерального бюджетов.

Депутат Карп Диденко затронул тему финансирования МУП «Калугатеплосеть». По словам исполняющего полномочия городского головы Константина Горобцова, высокие расходы «Теплосети» связаны с работами по ремонту школ и строительству набережной. Из выделенных в уставной фонд предприятия 102,5 миллиона рублей 80 миллионов пойдёт на оплату потреблённых коммунальных ресурсов, в первую очередь газа и электроэнергии.

По итогам обсуждения депутаты поддержали поправки и вынесли их на заседание думы.