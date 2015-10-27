Калуга, 27 октября, 2015, 15:46 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября под председательством главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности городского головы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, комиссия рассмотрела документы, представленные кандидатами на должность градоначальника. Всего на замещение должности было подано пять заявлений от кандидатов, среди которых исполняющий полномочия городского головы Константин Горобцов.

Также среди кандидатов сотрудники ООО «Фольксваген групп» Виктор Арефьев и Сергей Трудов, исполнительный директор Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» Роман Потехин и начальник отдела кадров ООО «Калужский механический завод», депутат городской Думы Евгений Сергеев.

3 ноября пройдут индивидуальные собеседования с кандидатами. Итоги конкурса на замещение должности городского головы города Калуги будут подведены 10 ноября на заседании комиссии.

Городская Дума Калуги назначит городского голову тайным голосованием из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 11 ноября 2015 года.