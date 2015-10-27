Севастополь, 27 октября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. На Черноморском флоте проходит зачетно-тактическое учение бригады ракетных катеров. Как сообщили ИА REGNUM врио начальника отдела информационного обеспечения флота Николай Воскресенский 27 октября, мероприятия, проходившие два дня, завершатся сегодня.

bodo.ua Прицельная стрельба

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Мираж», ракетные катера «Шуя», «Р-60» и «Р-109» при поддержке фронтовых бомбардировщиков Су-24 отразят удары средств воздушного нападения противника.

Затем моряки отработают нанесение ракетного удара и проведут артиллерийский бой с корабельной группой условного противника. В финальной части учения корабли выполнят стрельбу крылатыми ракетами по морской цели.

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Как сообщало ИА REGNUM, учения боевых кораблей Черноморского флота проходили в начале октября в Средиземном море. В течение недели выполнено более 30 боевых упражнений