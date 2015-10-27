Ташкент, 27 октября, 2015, 15:35 — ИА Регнум. Начислением и расчетом пенсий в Узбекистане займется единая межведомственная информационная система «Нафака», внедрение которой запланировано на 2015−2017 годы, сообщил информационно-правовой портал «Норма».

uz24.uz На пенсии

Правительство Узбекистана приняло соответствующее постановление, согласно которому Внебюджетному пенсионному фонду поручено разработать новую единую информационную систему на основе программного комплекса «Пенсия», при помощи которого автоматически производится назначение, расчет, перерасчет и начисление пенсий и соцпособий.

Издание отмечает, что «Нафака» обеспечит своевременное финансирование выплат пенсий и пособий, кроме того, система будет удобна для пожилых людей, так как с ее введением пенсионерам не потребуется собирать справки и подтверждающие документы в бумажной форме.

Отметим, что 2015 год в Узбекистане провозглашен Годом внимания и заботы о старшем поколении, однако в стране наблюдаются задержки выплат пенсий, а пожилых людей активно призывают оформлять банковские карты для начисления на них пенсионных выплат.