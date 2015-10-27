Чебоксары, 27 октября, 2015, 15:34 — ИА Регнум. Сити-менеджером столицы Чувашии на второй срок избран Алексей Ладыков. На рассмотрение вопроса у чебоксарских депутатов ушло менее 15 минут. Не было задано ни одного вопроса ни председателю конкурсной комиссии, премьеру Чувашии Ивану Моторину, ни самому кандидату. За Алексея Ладыкова, предложенного конкурсной комиссией, проголосовали 33 депутата, против были три народных избранника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Перед началом обсуждения от КПРФ выступил Алексей Лапин, предложив снять вопрос о назначении главы администрации Чебоксар. «Считаем, что на должность главы администрации не может претендовать лицо, которое публично угрожает физической расправой», — пояснил кандидат, напомнив о скандале с Алексеем Ладыковым, который угрожал блогеру «в печень дать» и «может быть, убить». Это предложение не было поддержано, как и попытка коммунистов инициировать тайное голосование.

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Решение конкурсной комиссии озвучил Иван Моторин, в протокольных формулировках сообщив, что после индивидуальных собеседований с кандидатами единогласно проголосовали за Алексея Ладыкова. Премьер обошёлся без пояснений, без деталей и без единого эпитета в адрес кандидата-победителя. И поблагодарил всех членов комиссии за работу. После депутатского голосования Иван Моторин тихо покинул зал заседаний.

Вышедший на трибуну Алексей Ладыков сиял. «Это опять я. Здравствуйте, уважаемые коллеги», — обратился он с улыбкой к залу, заверяя, что «готов работать» и заявляя об «огромных планах».

Вопросов у депутатов не было. Три депутата проголосовали «против», 33 поддержали.

Напомним, полномочия 37-летнего Алексея Ладыкова, который работал сити-менеджером с июня 2011 года, истекли в сентябре 2015 года вместе с выборами нового состава городского собрания депутатов. До прихода в органы власти он был депутатом городского собрания, в разное время возглавлял общества с ограниченной ответственность «Протект», «Инкрит, СК «Старатель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конкурс главы администрации города Чебоксары были поданы три заявки. Помимо Ладыкова, на эту должность претендовал его соратник 38-летний Олег Белов, который был назначен директором подведомственной мэрии организации — муниципального бюджетного учреждения «Управление ЖКХ и благоустройства». Третьим претендентом был 57-летний председатель правления ЧГОО «Центр защиты прав потребителей услуг ЖКХ» Юрий Шакеев.

Напомним, на выборах главы Чувашии, которые прошли 13 сентября 2015 года, за Михаила Игнатьева в Чебоксарах проголосовали 56,67% избирателей при явке 46,5%.