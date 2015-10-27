Красноярск, 27 октября, 2015, 15:27 — ИА Регнум. В Красноярске продолжается подготовка к Универсиаде-2019. В частности, стало известно, что ради этого спортивного события необходимо срубить более 26 тыс. деревьев и кустарников.

krsk2019.ru Посадка деревьев на Николаевской сопке. Октябрь 2015

Как сообщили ИА REGNUM в краевой прокуратуре, прошла проверка соблюдения природоохранного законодательства при строительстве объектов Универсиады-2019. Этим занималась природоохранная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение, предусмотрен снос 26 198 деревьев и кустарников на объекте многофункциональный спортивный комплекс «Сопка».

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Заказчиком проведения работ по строительству объектов Универсиады-2019 является КГКУ «УКС». Сейчас снос деревьев осуществляется на «Сопке». На основании приказов замруководителя департамента городского хозяйства выдано два разрешения на снос зеленых насаждений. Вырублено уже 1 855 деревьев и кустарников. При этом фактов незаконной рубки не установлено.

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Как объяснили в прокуратуре, срок действия разрешений составляет 1 год. Указанный документ предусматривает обязательное условие высадки за счет КГКУ «УКС» зеленых насаждений на территории Красноярска. При этом количество высаженных деревьев должно в два раза превышать количество снесенных и соответствовать видовой принадлежности снесенных растений. Все посадки должны обеспечиваться подкормкой и поливом в течение трех лет.

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Однако КГКУ «УКС» в настоящее время в сводно-сметном расчете не предусмотрено затрат на посадку и содержание деревьев и кустарников. В ведомстве сделали вывод, что это может привести к несоблюдению условий разрешения, а также нарушению законодательства. Руководителю КГКУ «УКС» объявлено предостережение.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Универсиада в Красноярске пройдет в марте 2019 года. Общий объем финансирования проекта составит порядка 40 млрд рублей. 80% от общей суммы выделит федеральный бюджет, 20% будут направлены из бюджетов региона и города.