Москва, 27 октября, 2015, 15:23 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» не исключает досудебного урегулирования спора с турецкой компанией Botas по ценам на голубое топливо. Об этом сообщил во вторник, 27 октября, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя обращение Турции в международный арбитраж.

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«Подача иска в арбитраж — один из вариантов, предусмотренных контрактом, — говорит Куприянов. — Это нормально. Остается возможность как досудебного урегулирования спора, так и решения по арбитражу».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики Турции сообщило, что турецкая государственная компания Botas 26 октября подала в международный арбитраж иск к российскому «Газпрому» с требованием пересмотреть цену на голубое топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Анкара условились о снижении цены на газ около 12 месяцев назад, данная договоренность была увязана с разрешением на строительство «Турецкого потока». Однако подписание межправительственного соглашения по строительству газопровода было отложено, и документы по «газовой» скидке тоже остались не подписанными.