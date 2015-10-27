ЦБ поднял официальный валютный курс на среду
Москва, 27 октября, 2015, 14:53 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на среду, 28 октября.
15minut.org
Деньги
Так, курс доллара США к рублю повысился по сравнению с предыдущим показателем на 99,66 коп. и составил 63,5004 рубля.
Официальный курс евро к рублю вырос на 1,2 рубля — до 70,2124 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 66,5208 рубля (повысилась на 1,09 рубля).
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