Бишкек, 27 октября, 2015, 14:50 — ИА Регнум. Киргизия планирует передать Таджикистану несколько приграничных участков общей протяженностью 48 км, получив взамен другие приграничные территории. Об этом заявил вице-премьер Киргизской Республики Абдырахман Маматалиев сегодня, 27 октября, в ходе пресс-конференции.

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Чиновник отметил, что данная инициатива исходит от жителей населенных пунктов, расположенных близ киргизско-таджикской границы, а также, что таджикские власти пока рассматривают вопрос обмена территориями и будут готовы огласить свое решение 5 ноября 2015 года.

По словам вице-премьера, правительства Киргизии и Таджикистана намерены в течение 2016—2017 годов завершить демаркацию и делимитацию общей границы как минимум на 90%.

Абдырахман Маматалиев подчеркнул, что представители двух республик достигли договоренности о том, что при проведении переговоров о спорных приграничных территориях необходимо основываться на одних и тех же документах, а не на картах различных лет. Он отметил, что на данный момент существует несколько таких соглашений: «Подписанное в 1991 году соглашение о создании СНГ, подписанная в 1992 году Алматинская декларация, в 1994 году президенты подписали соглашение о том, что существующие границы неприкосновенны», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность государственной границы между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан составляет 970,8 км, из которых делимитированы и демаркированы лишь 519 км. Также следует отметить, что в 2014 году на киргизско-таджикской границе произошло три крупные конфликтные ситуации, в том числе с применением оружия — 7 мая, 10 июля и 25 августа. А в 2015 году было зафиксировано 8 приграничных инцидентов, в том числе одна перестрелка между пограничниками и одна массовая драка между киргизстанцами и таджикистанцами.