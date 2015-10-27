Москва, 27 октября, 2015, 14:40 — ИА Регнум. Российские официальные лица «готовы помочь» Афганистану и предоставить разрушенной войной стране оружие для отражения атак террористов «и повстанцев «Талибана», пишет сегодня, 27 октября, портал британского издания Daily Mail online. В публикации отмечается, что Москва готова положительно ответить на просьбу президента Афганистана Ашрафа Гани предоставить артиллерию, стрелковое оружие и вертолёты МИ-35 для борьбы с «Талибаном».

Алексей Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж. 1880

При этом, отмечает издание, как Великобритания, так и США, в октябре прошлого года окончательно вывела свои вооруженные силы из Афганистана, оставив только ограниченное количество военных инструкторов, которые работают вне зоны боевых действий. «Если Москва начнёт помогать афганским силам — это только добавит масла в огонь, поскольку Путин стремится утвердить статус России как мировой державы», — пишет Daily Mail.

Тем не менее издание озвучивает опасения России, что ухудшение ситуации в Афганистане может дестабилизировать всю Центральную Азию. Портал цитирует слова президента России Владимира Путина, сказанные в Казахстане, что на сегодняшний день ситуация уже «близка к критической».

При этом посол России в Афганистане Александр Мантыцкий признаёт, что Россия будет оказывать «некоторую помощь», но это не означает, что российские солдаты появятся на афганской земле. «Почему мы должны нести бремя тех проблем, которые не решались НАТО и США?» — Daily Mail цитирует слова Мантыцкого. В публикации подчёркивается, что военное руководство Кабула в этом месяце уже провело переговоры в Москве, также приводятся слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что «Кабул, как и Сирия, нуждается в поддержке России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичную тему накануне поднимало американское издание The Wall Street Journal. «Кремль пытается восстановить своё положение тяжеловеса», а Афганистан «протягивает руку к старым союзникам», — говорится в публикации. Афганистан надеется на военную помощь России, а «напористый внешнеполитический курс Кремля создает возможность для будущего столкновения между Россией и США», считает американское издание.