Москва, 27 октября, 2015, 14:41 — ИА Регнум. Информацию о гибели российского солдата в Сирии, появившуюся в некоторых СМИ, следует проверить в Министерстве обороны России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Во время пресс-конференции журналисты спросили Пескова, какими сведениями он располагает относительно смерти в Сирии российского военнослужащего.

«Тему предпочел бы оставить коллегам из Минобороны», — ответил Песков.

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