Вильнюс, 27 октября, 2015, 14:13 — ИА Регнум. Член фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы, экс-глава МИД Аудронюс Ажубалис сегодня, 27 октября, обратился к министру иностранных дел Литвы Линасу Линкявичюсу с призывом пересмотреть решение властей Литвы согласиться с отменой санкций в отношении Белоруссии, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы.

Владимир Маковский. Его первый фрак (фрагмент). 1892

«По моим данным, литовские дипломаты согласны с отменой санкций в отношении практически всех субъектов, связанных с режимом. И всё это снова авансом — только за обещание Лукашенко не бить политических заключенных. Самое худшее, что Литва слепо поддерживает такую позицию некоторых членов ЕС, отказываясь на Совете по иностранным делам ЕС поднимать основные для безопасности Литвы вопросы: о небезопасности строительства Островецкой АЭС, а также о прекращении участия Белоруссии в агрессивных по отношению к Литве учениях «Запад», — говорится в обращении Ажубалиса.

Его удивляет, что Литва декларирует «приближение Белоруссии к демократии и суверенности». «Очевидно, что они сами не верят в такие слова. Возможно, они считают, что этого требует «большая политика». Однако единственная страна, которой выгодно такое двуличие ЕС, — это Россия», — утверждает политик. По его мнению, отказ от санкций «позволит режиму Лукашенко компенсировать снижение дотаций со стороны России из-за войн на Украине и в Сирии».

Напомним, ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Литва поддерживает отмену санкций в отношении Белоруссии. Напомним также, что белорусские компании являются одними из главных клиентов порта Клайпеды.