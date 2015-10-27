Москва, 27 октября, 2015, 14:13 — ИА Регнум. Взаимодействие по разрешению кризиса в Сирии и на Ближнем Востоке в целом нужно продолжать — к такому выводу пришли во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн-Абдул Азиз Аль Сауд. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Есть понимание необходимости продолжения взаимодействия и диалога по тематике сирийского урегулирования, а также ближневосточного урегулирования», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн-Абдул Азизом Аль Саудом.

Во время разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по целому комплексу вопросов, касающихся урегулирования сирийского кризиса. Путин и Салман обсудили прошедшие в Вене переговоры глав внешнеполитических ведомств России, США, Турции и Саудовской Аравии, касавшиеся темы сирийского урегулирования, а также последующие контакты на различных уровнях и форматах.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Салман обсудили тему ближневосточного урегулирования. Обе стороны выразили обеспокоенность продолжающейся деградацией обстановки в Израиле и Палестине. «Саудовский король высоко оценил традиционно активную роль России в продвижении мирного процесса», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

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