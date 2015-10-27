Симферополь, 27 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. Крым является частью России, как и Косово — частью Сербии. Об этом президент Сербского патриотического движения «Двери» Бошко Обрадович сообщил, комментируя ноту МИД Украины.

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«В своём сегодняшнем ответе, который я отправил, я заявил, что для нас Крым — это Россия, — говорит он. — Так же, как и Косово является Сербией. В этом смысле мы не согласны с позицией нашего правительства».

«Мы считаем, что такое положение дел, позиция нашего правительства является неуважением территориальной целостности РФ» — добавил он, пишет НТВ.

Ранее посол Украины в Сербии Олег Александрович направил протест в адрес Обрадовича в связи с визитом в Крым депутатов и общественных деятелей Сербии.

«По украинскому законодательству и по официальной позиции вашего государства Крым — неотъемлемая часть Украины, — говорится в направленном Сербии сообщении. — Это означает, что не признается самопровозглашенная власть в Крыму. Посещение Крыма ради официальных встреч с т.н. правительством Крыма недопустимо и считается угрозой национальной целостности, безопасности и суверенитету Украины».

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