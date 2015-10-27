Москва, 27 октября, 2015, 14:03 — ИА Регнум. Россия должна инициировать вопрос о признании Украины дефолтным государством в случае отказа последней от уплаты долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. «Россия обязательно должна требовать (возврат долга), потому что это — неотъемлемая часть коммерческой процедуры по отстаиванию своих интересов», — заявил Делягин.

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«Если вы заключили договор, и вам деньги не платят, вы или прощаете долги, позволяете плевать на вас и садиться вам на шею, или же выполняете определенные процедуры, одна из которых — признание дефолтным государством», — сказал он.

Однако, по мнению экономиста, Россия может воспользоваться иным способом для возвращения своих денег, например, может зафиксировать, сколько на самом деле должна Украина. Он отметил, что за недобор газа по контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенным по схеме «take or pay» («бери или плати»), украинcкая сторона должна более 18 млрд долларов. «Мы об этой сумме тактично не говорим вслух. Хотя мы можем сказать, что пока эти деньги не будут заплачены, никаких поставок на Украину не будет», — сказал Делягин.

Также, как отметил Делягин, Россия могла бы просто прекратить ведение бизнеса с Украиной. «Лучший банк Украины — это дочка Сберегательного банка РФ. Думаю, что если он оттуда уйдет, то банкирам украинским будет хорошо, а всем остальным будет очень плохо», — констатировал экономист.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина откажется обслуживать предоставленный ей кредит в 3 млрд долларов в том случае, если Москва не пойдет на его реструктуризацию в срок до 29 октября. «Мы введем мораторий на выплату долга и просто перестанем обслуживать кредит. Мы не можем относиться к России иначе, чем к остальным международным кредиторам», — сказал украинский политик.