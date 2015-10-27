Москва, 27 октября, 2015, 13:59 — ИА Регнум. За период 2016—2018 гг. промышленное производство в России увеличится на 8,3%, опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства — прирост за три года составит 11%. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения — прирост превысит 20%. Такие данные приведены в проекте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, опубликованном Министерством экономического развития РФ.

Солоницын Аркадий Павлович. Прокатчик. Кировский завод. 1958

Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, сопряженных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий), прирост за три года составит 12−17%. Доля обрабатывающих производств возрастет в 2016—2018 гг. на 1,7 процентного пункта при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,1 процентного пункта и производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,5 процентного пункта.

Топливно-энергетический комплекс

Добыча и производство топливно-энергетических ресурсов при целевом варианте социально-экономического развития в 2018 году прогнозируется на 49,1 млн т условного топлива выше, чем в базовом варианте. Объем экспорта ТЭР больше аналогичного показателя базового варианта на 12,5 млн т условного топлива, в том числе в страны дальнего зарубежья — на 10,2 млн т условного топлива.

В результате реализации мер по энергосбережению энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2018 году 96,5% к уровню 2014 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат. При более благоприятной конъюнктуре целевого варианта развития экономики, увеличении коэффициента извлечения нефти на «зрелых» месторождениях, интенсификации добычи за счет внедрения новых передовых технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями разработки, ускоренной реализации проектов импортозамещения в области производства нефтегазового оборудования, технологий и оборудования, используемых при разработке трудноизвлекаемых запасов и реализации шельфовых проектов, а также программных средств для процессов бурения и добычи имеется возможность к 2018 году некоторого замедления снижения добычи нефти. Ее объем прогнозируется на 1 млн т выше уровня базового варианта. При этом с учетом оптимизации объемов переработки нефти экспорт нефти вырастет к 2018 году к уровню базового варианта на 5 млн тонн, за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья в результате возобновления роста поставок в страны Европы и наращивания поставок в страны АТР.

Импорт нефти сохранится на уровне базового варианта. Более высокие цены на газ и увеличение спроса на газ на внешнем рынке будут способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа в 2018 году до 105,6% к уровню 2014 года (101,9% в базовом варианте).

Ожидается более динамичный рост внутреннего потребления газа. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на динамику экспорта газа, могут служить более благоприятные для газа условия межтопливной конкуренции, а также развитие рынка газомоторного топлива в Европе. Также ожидается частичное восстановление поставок газа на Украину (до 16 млрд куб. м в 2018 году).

По целевому варианту добыча угля в 2018 году возрастет до 400 млн тонн, что на 30 млн тонн больше значения в базовом варианте. На динамику роста добычи угля окажет влияние прогнозируемое увеличение объемов экспорта угля к 2018 году до 180 млн тонн (165 млн тонн в базовом варианте) и увеличение внутреннего потребления до 242 млн тонн (227 млн тонн).

Объем переработки нефти в целевом варианте прогнозируется ниже базового, но с более высокой глубиной переработки до 83,1% к 2018 году, что позволит за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов удовлетворить намечающийся рост спроса на моторные топлива на внутреннем рынке, а также обеспечить сырьем развивающийся нефтехимический сектор. При этом экспорт нефтепродуктов в целевом варианте также будет снижаться и к 2018 году прогнозируется на 14 млн т меньше, чем в базовом варианте, что обусловлено курсовой разницей между вариантами прогноза при равных ценах на нефть.

Темп роста внутреннего потребления автомобильного бензина и дизельного топлива в целевом варианте составит в 2018 году 108,4% и 108,3% к 2014 году соответственно (102% и 100,7% в базовом варианте).

Производство электроэнергии. В связи с более высокой потребностью производство электроэнергии к 2018 году будет выше уровня базового варианта на 22,8 млрд кВт⋅ч, а электропотребление на внутреннем рынке — на 16,7 млрд кВт⋅ч.

Машиностроительный комплекс

В условиях выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста, в том числе за счет роста инвестиций в основной капитал и платежеспособного спроса населения, в машиностроительном комплексе ожидается следующая динамика производства. Темп роста производства машин и оборудования составит в 2018 году 107,8% (в 2016 — 102,9%, в 2017 — 107,5%). В 2014 году производство машин и оборудования составляло 92,2%, в 2015 году снизилось до 85,9%.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2018 году составит 108,2% (в 2016 — 103,2%, в 2017 — 107,7%). В 2015 году производство электрооборудования снизилось по сравнению с 2014 годом с 99,5% до 92,2%.

Производство транспортных средств и оборудования в 2018 прогнозируется 107,9% (в 2016 — 104,1%, в 2017 — 107,8%). В 2015 году отмечен резкий спад производства транспортных средств с 108,5% в 2014 году до 81,3%.

Металлургический комплекс

Факторами, влияющими на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

— сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий; реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий;

— поддержка российских предприятий машиностроительного комплекса, направленная на модернизацию и вывод неэффективных мощностей и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

— усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

— повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

— увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок.

В данном варианте прогноза в отличие от базового варианта на 2018 год запланирован ввод мощностей по производству первичного алюминия на Богучанском алюминиевом заводе.

Более высокий рост производства цветных металлов в целевом варианте (102,8%) против базового варианта (97,6%) обусловлен в основном активизацией инвестиционных процессов в российской экономике и соответственно ростом внутреннего потребления цветных металлов и изделий из них.

Долгосрочное развитие отечественного металлургического комплекса будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств.

Химический комплекс

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами. В 2018 году по отношению к 2014 году экспорт продукции химической промышленности, каучука (физические объемы) возрастет на 15,2% (9,3% в базовом варианте), импорт сократится на 2% (2,8%).

В результате в 2016—2018 гг. среднегодовой прирост химического производства по сравнению с базовым сценарием составит 2,1 процентного пункта.

Лесопромышленный комплекс

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий на техническое перевооружение и межсезонные запасы древесины, стимулирование инвестиций в новые инвестиционные проекты, поддержка внедрения инноваций в деятельность компаний), темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены.

Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

— дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал в 2018 году по отношению к 2014 году на 1,5−2 п.п. по сравнению с показателями базового варианта;

— ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что будет способствовать ускоренному импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

— улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации данного сценария развития можно ожидать дополнительного прироста производства в деревообрабатывающей промышленности в 2018 году по отношению к 2014 году (по сравнению с базовым вариантом) до 6 процентных пунктов.

Легкая промышленность

Планомерное отстаивание Российской Федерацией своих интересов в рамках Евразийского экономического союза в области легкой промышленности позволит снизить объемы контрафактной продукции, поступающей из Китая через территорию Казахстана, уменьшить давление неучтенной продукции на рынке.

Объемы производства в 2016—2018 гг. могут увеличиваться темпами 4−5% в год. Изменится структура производства: вектор сместится в сторону производства востребованных в мире синтетических технических тканей широкого диапазона применения, для производства которых в России имеется сырьевая база и развитая индустрия нефтехимической переработки. Объемы экспорта превысят 1 млрд долларов.

Агропромышленный комплекс

По целевому сценарию ожидается рост уровня производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года на 9,9% (выше чем в базовом на 2 п. п.), пищевой продукции — на 10,8% (выше на 1,4 п. пункта).

Темп роста производства продукции растениеводства по целевому сценарию составит, по оценке Минэкономразвития России, 110,3% (выше на 3 п. п.), продукции животноводства — 109,5% (выше на 0,6 процентного пункта).

В среднесрочной перспективе индекс физического объема инвестиций в сельском хозяйстве в 2018 году к 2014 году составит 101,4% (выше базового на 2 п. п.), в пищевой промышленности — 104,1% (выше на 2,4 процентного пункта).

Более динамично будет развиваться экспорт продукции агропромышленного комплекса: с 2016 год по 2018 год прирост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составит 18% (11,2% в базовом).

Рыбохозяйственный комплекс

В условиях устойчивого развития и увеличения темпов структурно­технологической модернизации рыбохозяйственного комплекса, а также расширения присутствия рыбопромыслового флота России в открытых частях Мирового океана по целевому сценарию будет обеспечен дополнительный прирост улова к 2018 году на 7,6% к уровню 2014 года. Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных увеличится на 10,4% (выше чем в базовом варианте на 1,2 процентного пункта).

Транспорт, связь и информационные технологии

В среднесрочной перспективе в условиях целевого варианта прогнозируется устойчивый рост показателей деятельности транспортного комплекса. Объем коммерческих перевозок грузов в 2018 году оценивается на уровне 3815,1 млн тонн (104,2% к уровню 2014 года), объем грузооборота — 2720 млрд т-км (107,1% к уровню 2014 года). Объем коммерческих перевозок в 2018 году в целевом варианте относительного базового варианта будет больше на 3,7%, коммерческого грузооборота — на 4,5%, пассажирооборота — на 7%.

Среднегодовой темп прироста пассажирооборота в 2016—2018 гг. составит около 2,8%. Пассажирооборот транспорта общего пользования в среднесрочный период относительно базового варианта будет уверенно расти и к 2018 году составит 565,1 млрд. пасс.-км (103,9% к уровню 2014 года). Таким образом, рост пассажирооборота будет обеспечен за счет уверенного роста на воздушном и железнодорожном транспорте и умеренного роста на всех остальных видах транспорта.

При проведении активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, преодоление кризисных явлений, создание условий для более устойчивого долгосрочного роста, повышение инвестиционной активности в рамках целевого варианта объем услуг связи увеличится на 7,1 п. п. по сравнению с базовым вариантом. При этом повышенным потребительским спросом будут пользоваться высокотехнологичные услуги при замедлении темпов роста традиционных голосовых услуг.

Информационные технологии

В условиях целевого варианта ожидается повышение темпов роста рынка информационных технологий по сравнению с базовым вариантом почти на 7 процентных пунктов. Изменение структуры рынка информационных технологий произойдет в сторону снижения доли рынка аппаратных средств (с 56,5% в 2014 году до 54,8% в 2018 году) и увеличения доли рынка программных средств (с 19,3% в 2014 году до 19,5% в 2018 году) и рынка услуг (с 24,2% в 2014 году до 25,7% в 2018 году).