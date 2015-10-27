Вашингтон, 27 октября, 2015, 13:50 — ИА Регнум. Фрэнк Маршалл, продюсер и режиссер фильм «Индиана Джонс», в интервью изданию DenOfGeek заявил, что только Харрисон Форд будет играть роль главного героя киноленты в пятом и во всех последующих фильмах.

Цитата из х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Реж. Стивен Спилберг. 1981. США Индиана Джонс

Так, Маршалл исключил малейшую вероятность привлечениях других актеров на роль Индианы. По словам режиссер, есть много достойных претендентов на главное место в картине, но превращаться ее в бондиану авторы не намерены.

Продюсер также подчеркнул, что этот вариант съемочная команда еще даже не рассматривала, но когда-то это придется сделать, но «никто не собирается называть кого-либо еще Индианой», кроме Форда.

Издание DenOfGeek отметило, что, возможно, авторы картины об Индиане Джонсе в конечном счете все-таки пригласят во франшизу другого, молодого актера, однако Харрисон Форд останется в роли Индианы и будет наставником новичка.

ИА REGNUM напоминает, что культовый первый фильм вышел в 1981 году, а последняя, четвертая, картина была показана в 2008 году.

Отметим, что в начале октября режиссер Стивен Спилберг в интервью Yahoo Movies поделился тем, что, вероятно, снимет пятый по счету фильм из серии об Индиане Джонсе. Постановщик отметил, что главная роль при этом должна снова достаться 73-летнему актеру Харрисону Форду.