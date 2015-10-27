Продюсер «Индианы Джонса»: фильм не превратится в бондиану
Вашингтон, 27 октября, 2015, 13:50 — ИА Регнум. Фрэнк Маршалл, продюсер и режиссер фильм «Индиана Джонс», в интервью изданию DenOfGeek заявил, что только Харрисон Форд будет играть роль главного героя киноленты в пятом и во всех последующих фильмах.
Так, Маршалл исключил малейшую вероятность привлечениях других актеров на роль Индианы. По словам режиссер, есть много достойных претендентов на главное место в картине, но превращаться ее в бондиану авторы не намерены.
Продюсер также подчеркнул, что этот вариант съемочная команда еще даже не рассматривала, но когда-то это придется сделать, но «никто не собирается называть кого-либо еще Индианой», кроме Форда.
Издание DenOfGeek отметило, что, возможно, авторы картины об Индиане Джонсе в конечном счете все-таки пригласят во франшизу другого, молодого актера, однако Харрисон Форд останется в роли Индианы и будет наставником новичка.
ИА REGNUM напоминает, что культовый первый фильм вышел в 1981 году, а последняя, четвертая, картина была показана в 2008 году.
Отметим, что в начале октября режиссер Стивен Спилберг в интервью Yahoo Movies поделился тем, что, вероятно, снимет пятый по счету фильм из серии об Индиане Джонсе. Постановщик отметил, что главная роль при этом должна снова достаться 73-летнему актеру Харрисону Форду.