Сана, 27 октября, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Больница организации «Врачи без границ» в городе Саада (Йемен) пострадала от авиаударов прошлой ночью. Об этом международная организация «Врачи без границ» сообщает на своей страничке в Twitter.

Михаил Васильевич Нестеров. Портрет хирурга С.С. Юдина

«Прошлой ночью несколько авиаударов были нанесены по нашему учреждению в йеменской Сааде, внутри учреждения находились сотрудники и пациенты», — сообщается в соцсети.

Уточняется, что информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что «Врачи без границ» (MSF) — это международная независимая гуманитарная медицинская организация, предоставляющая неотложную помощь жертвам вооруженных конфликтов, природных катастроф и тем, кому отказано в медицинской помощи. Состоит из 23 ассоциаций, составляющих международную MSF, штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная организация «Врачи без границ» сообщает о гибели девяти своих сотрудников в госпитале афганского города Кундуз, который был разбомблен ВВС США.

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