Рой Джонс-младший получил российский паспорт
Москва, 27 октября, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Известный американский боксёр Рой Джонс-младший получил паспорт гражданина России в одном из отделений УФМС РФ в Москве.
Уточняется, что боксёр изучает русский язык для дальнейшей работы в РФ.
Документ боксеру вручил заместитель начальника управления ФМС по вопросам гражданства Геннадий Демьянченко.
Сам Рой Джонс заявил, что любит Россию и будет жить здесь, а также выступать под ее флагом. Он также поделился радостью по поводу предстоящего приезда семьи, после чего вместе со своей администрацией и байкерами из «Ночных волков» отправился отмечать это событие на Красную площадь, передают «Вести».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный американский боксёр Рой Джонс-младший приехал в Москву 26 октября для получения паспорта гражданина РФ.
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