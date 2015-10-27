Москва, 27 октября, 2015, 13:34 — ИА Регнум. Известный американский боксёр Рой Джонс-младший получил паспорт гражданина России в одном из отделений УФМС РФ в Москве.

kazanfirst.ru Рой-Джонс-младший

Уточняется, что боксёр изучает русский язык для дальнейшей работы в РФ.

Документ боксеру вручил заместитель начальника управления ФМС по вопросам гражданства Геннадий Демьянченко.

Сам Рой Джонс заявил, что любит Россию и будет жить здесь, а также выступать под ее флагом. Он также поделился радостью по поводу предстоящего приезда семьи, после чего вместе со своей администрацией и байкерами из «Ночных волков» отправился отмечать это событие на Красную площадь, передают «Вести».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный американский боксёр Рой Джонс-младший приехал в Москву 26 октября для получения паспорта гражданина РФ.

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