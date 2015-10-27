Ереван, 27 октября, 2015, 13:28 — ИА Регнум. Первый этап модернизации Армянской АЭС с целью продления срока ее эксплуатации близится к завершению. Об этом в ходе 14-го заседания Совета по безопасности атомной энергетики при президенте Армении 27 октября заявил президент Армении Серж Саргсян.

Источник: texnic.livejournal.com

Совет по безопасности атомной энергетики при президенте Армении создан в 1996 году. Этот независимый консультативный орган создан исходя из необходимости обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации Армянской атомной электростанции. Совет формируется из ученых и специалистов сферы, имеющих международное признание и авторитет. Деятельность Совета осуществляется посредством заседаний совета, которые созываются один раз в год.

Саргсян напомнил, что в декабре 2014 года и в феврале 2015 года между правительствами Армении и России были подписаны Соглашения о сотрудничестве в проекте продления срока эксплуатации второго энергоблока и о предоставлении Армении государственного экспортного кредита для финансирования программы.

«Программа продления срока эксплуатации второго энергоблока будет выполняться в два этапа. На первом этапе реализуется комплексная программа обследования систем, оборудования, компонентов и сооружений АЭС. На втором этапе предусмотрено выполнение необходимой замены и модернизации для получения лицензии на эксплуатацию в дополнительный срок, а также выполнение мероприятий по повышению уровня безопасности Армянской АЭС, в том числе предложенных в отчете по результатам стресс-теста, выполненного в рамках технического содействия Европейской Комиссии.

По первому этапу уже завершено обследование 4500 единиц оборудования, систем и компонентов. Отчет по первому этапу будет завершен в марте 2016 года. Параллельно начата работа по второму этапу», — сообщил Саргсян.

Он также сообщил, что 7-го октября сего года состоялось первое заседание Совместного Координационного Комитета по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках этого заседания между правительствами Армении России было подписано Соглашение «Об оперативном оповещении ядерной аварии и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности».

«Срок ввода в эксплуатацию нового ядерного энергоблока синхронизирован со сроком вывода из эксплуатации действующего энергоблока. Таким образом, Армения подтверждает свое намерение развивать ядерную энергетику, и это направление занимает ключевое место в программе развития энергетики», — отметил президент Армении.

Он также обратил внимание участников заседания на ряд ключевых вопросов. По его словам, в рамках технической поддержки Евросоюза практически завершена разработка документа «Стратегия по управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом». Выполнен анализ текущей ситуации. Проведен анализ действующего законодательства. После утверждения стратегии правительством будет разработан и утвержден план по его внедрению, сообщил Саргсян.

Согласно положениям «Объединенной Конвенции по безопасному управлению радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом», Армения в мае 2015 года представила в МАГАТЭ первый национальный отчет. По словам Саргсяна, для устранения замечаний миссии ОСАРТ на Армянской АЭС был разработан документ «Программа и план обращения с радиоактивными отходами на Армянской АЭС». Цель программы заключается в приведении уровня обращения с радиоактивными отходами на Армянской АЭС к современным требованиям. Запланировано поэтапное выполнение программы в период 2016—2019 гг., используя кредитные средства проекта продления срока эксплуатации.

Кроме того, согласно Саргсяну, миссией МАГАТЭ была проведена экспертиза вероятностного анализа безопасности (ВАБ) по сейсмике второго энергоблока Армянской АЭС. «Рекомендации МАГАТЭ полностью выполнены и отражены в окончательном отчете. Можно констатировать, что сейсмическая безопасность Армянской АЭС соответствует современным требованиям безопасности и целевым показателем для существующих атомных станций», — отметил он.

Отдельно Серж Саргсян провел встречу с председателем Совета по безопасности атомной энергетики при президенте Адольфом Биркхоффером (Германия). Собеседники коснулись программных работ, осуществленных в направлении повышения уровня безопасности Армянской АЭС, мероприятий, предусмотренных программой продления срока эксплуатации второго энергоблока атомной электростанции, а также вопросов, связанных со строительством нового энергоблока Армянской АЭС, сотрудничеством с МАГАТЭ, в том числе в рамках миссии «ОСАРТ».

Позже, в ходе встречи с журналистами Биркхоффер заявил, что Армянская АЭС абсолютно безопасна. «Армения достигла такого уровня безопасности атомной станции благодаря многолетней работе. Сегодня атомных станций с подобным уровнем безопасности в мире немного», — заявил Биркхоффер.

Ресурс действующего блока Армянской АЭС продлевается на 10 лет (до 2026 года), в связи с чем межправительственными соглашениями Армении был предоставлен кредит в $270 млн (плюс грант в $30 млн). Модернизация проводится армянскими и российскими специалистами («Росатом»). АЭС обеспечивает до 40% потребления республики относительно дешевой электроэнергией.

Параллельно Армения вынашивает планы строительства новой атомной электростанции. «Несмотря на то, что правительство готовится к продлению эксплуатации действующего атомного блока, Армения не откажется от строительства новой АЭС», — говорилось в недавнем сообщении Министерства энергетики и природных ресурсов республики.