Донецк, 27 октября, 2015, 13:11 — ИА Регнум. Во многих населенных пунктах ДНР сейчас отключили отопление и горячее водоснабжение. В частности, от теплоснабжения частично или полностью были отключены гг. Донецк, Шахтерск, Торез.

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Как заявили власти республики, главная проблема оказалась в неспособности выполнить свои обязательства по поставке газа некой «частной компанией» (принадлежащей украинскому олигарху Сергею Курченко, который до госпереворота на Украине был тесно связан с окружением президента Януковича) на территорию ДНР. Согласно последнему заявлению премьера Захарченко, сегодня, 27 октября, в Донецке планируют восстановить подачу горячей воды — однако это уже не первое обещание оперативно решить проблему.

Ситуацию для ИА REGNUM комментирует политический эксперт Иван Лизан, находящийся непосредственно на месте событий, в Донецке.

«Ситуация, сложившаяся вокруг внезапного прекращения отопительного сезона в Донецке, вызванного конфликтом республиканских властей с олигархом Курченко, контролирующим поставки газа в ДНР, следствием чего стало критическое падение газа в газопроводе, свидетельствует о том, что:

1. Национализация в республике не завершена, так как газопроводы находятся на балансе ГП «Донбассгаз», а газ поставляет «Донецкоблгаз» Курченко. Без завершения национализации энергетическая безопасность республики будет под угрозой и подобная ситуация может повториться когда-угодно.

2. Время для войны с олигархом, засевшим в энергетическом секторе республики, выбрано не совсем удачно. Разве сложно было предсказать ответные действия олигарха на введение в отношении него санкций и запрета на деятельность его фирм в республике?

3. Система оповещения населения работает скверно: никто внятно не объяснил все причины скоропостижного завершения отопительного сезона и не раскрыл схемы работы империи Курченко. В результате у масс в ДНР сложилось ощущение, что власть и олигарх разыгрывают какой-то договорняк, а страдает население.

Это было безусловное, а теперь условное. В отопительной ситуации не ясны следующие вопросы:

1.Почему в прошлом году, когда в феврале Киев отключил ЛДНР газ, удалось быстро наладить газоснабжение, а теперь, когда войны нет, на восстановление ушло порядка двух-трёх дней;

2. Почему структуру Курченко вообще оставили в качестве газового посредника между ДНР и РФ? Если она работала изначально, то почему её не убрали, кто за неё вступился? Если она пролезла в схемы поставок теперь, то кто ей это разрешил и кто пролоббировал данное решение?

3. Кто позволил Курченко в Москве стать посредником в поставках газа из РФ в ДНР, ведь о поставках газа в республику с Украины я не слышал, и почему теперь Москва молчит? Похоже, текущий газовый кризис там кого-то устраивает?

Конфликт можно будет считать разрешённым в пользу республики в том случае, если Курченко лишится своего влияния в энергетическом секторе ДНР, равно как и иные украинские олигархи, поставками газа будет заниматься республика через госпредприятие, а виновные в происшествии, которое в силу относительно тёплой погоды не принесло ущерба, будут наказаны».

В завершение эксперт подтвердил, что состоянием на утро 27 октября отопление в Донецке запустили — «но на таком минимуме, что от этого не легче», а воды горячей так и нет — «газ экономят».