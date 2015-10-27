Донецк, 27 октября, 2015, 12:57 — ИА Регнум. Распад Украины будет усиливаться из-за роста коррупции и политики киевских властей.

ИА REGNUM Трещины украинской государственности

Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя территориальные претензии к Украине, озвученные премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

«Я бы хотел обратиться к тем восьмидесяти с лишним человекам, которых мы отпустили во время штурма Дебальцево… Это этнические венгры, 128-я бригада (128-я бригада ВСУ дислоцируется в Мукачево, Закарпатская область Украины — ИА REGNUM).

Уважаемые друзья, вы побывали на войне, вы видели, с кем вы воюете. Закарпатье надо защищать не от венгров, а от Киева. Процессы разложения государства только будут усиливаться. Украина не может понять, что не мы угроза для нее, не угроза то, что мы сказали: нет фашистам, нет нацистам. Угроза внутри Украины — это киевская власть, коррупционные схемы, которые вводятся даже теми министерствами, в которых их априори не должно быть — СБУ, МВД, Министерство обороны Украины», — отметил Захарченко.

Напомним, в октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед парламентом, заявил о желании включить Закарпатскую область Украины в состав Венгрии. По его словам, на Украине установился преступный режим правления.

«Мы должны помнить, что Угорская Русь с XI века принадлежала Венгрии, и что большинство ее населения по-прежнему составляют этнические венгры и закарпатские русины, которые как никогда остро нуждаются в нашей защите от, по существу, преступного режима, воцарившегося в Киеве. Если ранее мы пребывали в уверенности, что европейская направленность Украины улучшит жизнь венгров и русинов в аннексированном Советским Союзом в 1944 году Закарпатье, то на сегодняшний день мы все избавились от этих иллюзий. Начиная с 1945 года, когда историческая территория Венгрии была путем преступного сговора включена в состав Украинской Советской Социалистической Республики, жизнь венгерского населения Закарпатья только ухудшалась, а начиная с 2014 года она стала просто катастрофической», — сказал Орбан.