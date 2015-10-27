Москва, 27 октября, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Научно-фантастическая драма Ридли Скотта «Марсианин» собрала 1 млрд рублей со дня запуска в российский прокат. Кассовый сбор на территории СНГ (за исключением Украины) составил 1,06 млрд рублей, сообщается на сайте kinodata.pro.

Цитата из к/ф. «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Американский космонавт

Напомним, что премьера фильма «Марсианин» состоялась 11 сентября 2015 года в рамках кинофестиваля в Торонто. В американский прокат фильм вышел 2 октября, в российский — 8 октября.

Картина снята в жанре «робинзонада». Сценарий написан Дрю Годдардом на основе книги Энди Уира «Марсианин». Главную роль в фильме исполняет Мэтт Деймон.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, российский сценарист и режиссёр Михаил Расходников подал в суд на американскую компанию 20th Century Fox. Истец обвиняет авторов фильма «Марсианин» в плагиате и в качестве компенсации запрашивает 50 млн рублей.

«Марсианин» (The Martian) — научно-фантастический драматический фильм режиссёра Ридли Скотта. Автор сценария американского «Марсианина» Дрю Годдард создал сценарий на основе книги Энди Уира «Марсианин».

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