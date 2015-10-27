Чебоксары, 27 октября, 2015, 12:02 — ИА Регнум. В управлении Росреестра по Чувашии активизировали работу по обследованию земель. С апреля по сентябрь 2015 года изучено 3470 участков и в ходе проверок выяснилось, что из них 939 используются с нарушением законодательства, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

gov.cap.ru Фото с сайта Минсельхоза Чувашии

Проверки проводятся поквартально с целью выявления собственников участков, не использующих земли, либо использующих их не в соответствии с установленной категорией земли. При этом в ходе проверок используются и методы дистанционного обследования — в частности, программа SAS планета, ортофотопланы, материалы космических съемок.

За 6 месяцев, с апреля по сентябрь, проверено 3470 земельных участков (за аналогичный период прошлого года — 1907). Из них 1048 для ведения личного подсобного хозяйства, 1813 для индивидуального жилищного строительства, 609 для иных целей. Результаты дистанционных, выездных обследований и анализ полученной информации показали, что собственниками не используются 760 земельных участков (187 — для ведения личного подсобного хозяйства, 511 — для индивидуального жилищного строительства, 62 — для иных целей). Ещё 179 участков используются не в соответствии с разрешенным видом использования.

Результаты проверки будут учтены при государственном земельном надзоре, в том числе при планировании и проведении мероприятий в рамках административного обследования объектов земельных отношений.

Напомним, с 20 марта 2015 года усилена административная ответственность за нарушение земельного законодательства. Штрафы в некоторых случаях увеличены в разы. Кроме того, за отдельные виды правонарушений законодательством предусмотрен штраф, исчисляемый в процентах от кадастровой стоимости участка.