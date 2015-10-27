Москва, 27 октября, 2015, 11:58 — ИА Регнум. Правительству удалось предотвратить сценарий «инфляционной спирали». Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Совфеде. «Главное, что нам удалось предотвратить инфляционные спирали — инфляционный виток, когда за инфляцией индексируются бюджетные расходы, за индексацией бюджетных расходов растет инфляция, и так далее, и тому подобное», — сказал Силуанов.

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«Нам удалось обуздать инфляцию», — утверждает министр.

«Если мы помним, 7,3% в первом квартале инфляция была, во втором квартале — 1,1%, в третьем квартале — 1,8%. И в этом году мы ожидаем уровень инфляции около 12−12,2%, вокруг этого показателя будут колебаться уровни инфляции», — говорит он. По словам Силуанова, в 2016 году темп роста инфляции «значительно уменьшится».