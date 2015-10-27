Китай заявил протест США из-за эсминца в Южно-Китайском море
Пекин, 27 октября, 2015, 11:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая объявило Вашингтону протест в связи с проходом эсминца военно-морского флота США USS Lassen, нарушившего 12-мильную зону у берегов спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом во вторник, 27 октября, заявил представитель внешнеполитического ведомства Лу Кан.
По его словам, действия американской стороны угрожают суверенитету и интересам безопасности Китая, безопасности персонала и оборудования на островах и рифах Китая, а также подрывают мир и стабильность в регионе, сообщает ИА «Синьхуа».
Представитель МИД Китая добавил, что американский эсминец без разрешения Пекина незаконно зашел в морскую акваторию вблизи рифов китайских островов Наньша. Соответствующие китайские ведомства в соответствии с законом проводят мониторинг и слежение и уже сделали предупреждение по этому поводу.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что эсминец ВМФ США имел право пройти вблизи китайских искусственных островов в Южно-Китайском море. Эти действия не противоречат нормам международного права.
«Мы осуществляем рутинную деятельность в Южно-Китайском море в соответствии с международными законами, — заявил представитель Пентагона. — Силы США действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Южно-Китайское море, на повседневной основе».
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