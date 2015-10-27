Магадан, 27 октября, 2015, 11:51 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» выполнила первый авиарейс Москва — Магадан. В аэропорту самолет торжественно встретил губернатор региона Владимир Печеный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области. Рейс доставил в Магадан 290 человек из Москвы, из них 123 человека прилетели по билетам компании «Трансаэро».

hq-oboi.ru Аэрофлот

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Теперь «Аэрофлот» будет выполнять полеты в Магадан один раз в неделю. Кроме того, летать в столицу будут еще две авиакомпании: «Икар» и «ВИМ-Авиа».

«Для Колымы пассажирские авиаперевозки имеют особое значение ввиду того, что авиация — единственный вид транспорта, который связывает нашу отдаленную область с центральной частью России, другими регионами Дальнего Востока. Мы благодарны Росавиации, «Аэрофлоту», другим авиаперевозчикам за оперативное решение проблем, которые возникли после ухода с рынка «Трансаэро». Уверен, что теперь воздушное сообщение с Магаданом будет надежным. Сейчас же наша главная задача — следить за формированием цен на авиабилеты, чтобы они были доступными для граждан», — подчеркнул Владимир Печеный.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область стала единственным регионом Дальнего Востока, где обрадовались банкротству «Трансаэро» — разорившаяся компания была здесь монополистом и завышала цены на перелеты.

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